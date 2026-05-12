Presidente José María Balcázar se reunió con pescadores artesanales del Callao

Andina/Prensa Presidencia

Lima 12 May. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión con representantes de los pescadores artesanales del Callao en Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso del Gobierno de trabajar de manera conjunta para alcanzar soluciones de consenso que garanticen el normal desarrollo de sus actividades, informa Presidencia de la República.

Participaron de la reunión los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, así como la congresista Patricia Chirinos.

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