Presidente José María Balcázar saluda a las madres del Perú en su día

Andina/Prensa Presidencia
Lima 10 May. (ANDINA) -
El presidente de la república, José María Balcázar, envío un saludo a todas las mamás del país por el Día de la Madre, que se celebra en el Perú este segundo domingo de mayo.
A través de su cuenta oficial de X, laPresidencia del Perúresaltó que lasmadres peruanasson ejemplo de amor, fortaleza y dedicación.
"¿Dar la vida por algo? Sí. Por nuestras madres. Son la fuente y causa de dignidad y solidaridad. ¡No se cansan ni se amodorran: ahí están! ¡Hasta más acá y más allá de la ultranza!",indica el saludo firmado por el
jefe de Estado.
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Al igual que en varios otros países del mundo, el Día de la Madre se celebra en el Perú el segundo domingo del mes de mayo. Esta importante fecha moviliza a ciudadanos de todo el país y pone de relieve el valor del núcleo familiar.
(FIN) MCA