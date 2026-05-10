Presidente José María Balcázar saluda a las madres del Perú en su día

Andina/Prensa Presidencia

Lima 10 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, envío un saludo a todas las mamás del país por el Día de la Madre, que se celebra en el Perú este segundo domingo de mayo.

A través de su cuenta oficial de X, laPresidencia del Perúresaltó que lasmadres peruanasson ejemplo de amor, fortaleza y dedicación.

"¿Dar la vida por algo? Sí. Por nuestras madres. Son la fuente y causa de dignidad y solidaridad. ¡No se cansan ni se amodorran: ahí están! ¡Hasta más acá y más allá de la ultranza!",indica el saludo firmado por el

jefe de Estado.

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Al igual que en varios otros países del mundo, el Día de la Madre se celebra en el Perú el segundo domingo del mes de mayo. Esta importante fecha moviliza a ciudadanos de todo el país y pone de relieve el valor del núcleo familiar.

(FIN) MCA