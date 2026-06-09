Presidente José María Balcázar toma juramento a ministro de Comercio Exterior y Turismo

Andina/Presidente José María Balcázar Lidera

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, toma juramento al ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en una ceremonia que se realiza en Palacio de Gobierno.

La actividad cuenta la participación de altas autoridades del Estado e invitados especiales.

El nuevo ministro sucederá en el cargo a José Fernando Reyes Llanos, quien presentó su renuncia al Gabinete Ministerial el pasado 3 de junio de 2026.

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