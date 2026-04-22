Presidente José María Balcázar tomó juramento a nuevo titular de Defensa

Amadeo Flores Carcagno jura como nuevo ministro de Defensa. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Abr. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, tomó hoy juramento a Amadeo Javier Flores Carcagno como nuevo ministro de Defensa, en una ceremonia oficial desarrollada en Palacio de Gobierno.

El acto se realizó en la Sala Eléspuru y contó con la participación de integrantes del Gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, así como de altas autoridades del Ejecutivo.

El nuevo titular del sector se desempeñó previamente como jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, función desde la cual contribuyó en la articulación de políticas y acciones vinculadas a la seguridad nacional.

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Flores Carcagno es abogado, candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, y magíster en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Cuenta con especializaciones en gestión pública, Derecho constitucional, Derecho internacional público y Derecho empresarial.

A lo largo de su trayectoria profesional, suma más de 18 años de experiencia liderando equipos en el sector público y privado.

Ha participado en la formulación de políticas públicas, documentos de gestión, proyectos legislativos y programas gubernamentales en entidades como los ministerios de Vivienda, Transportes y Comunicaciones; Defensa; Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.

En el ámbito privado, ha conducido iniciativas vinculadas al desarrollo corporativo, fortalecimiento del buen gobierno y gestión empresarial.

Asimismo, ha ejercido la docencia a nivel de posgrado en instituciones como la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, el Centro de Altos Estudios Nacionales y la Universidad San Ignacio de Loyola, en materias relacionadas con políticas públicas y administración del Estado.

(FIN) NDP/HTC/JCR