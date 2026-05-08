Presidente llegó a Trujillo para liderar jornada enfocada en la seguridad ciudadana

Andina/Prensa Presidencia

Lima 8 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, llegó a Trujillo para liderar una jornada enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y supervisar los servicios del Estado en la región.

Durante su visita, el mandatario sostendrá encuentros con autoridades locales y participará en actividades institucionales.

Con esta agenda, el Ejecutivo reafirma su compromiso de trabajar desde el territorio para impulsar el desarrollo y la tranquilidad de todas las familias liberteñas.

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, acompaña al mandatario en esta visita oficial.

(FIN) RMCH

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