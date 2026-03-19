Presidente de Perú afirma que Congreso recomendó destitución de Miralles para enfrentar inseguridad

Perú.- El presidente de Perú señala que el Congreso "recomendó" la salida de Miralles para luchar contra la inseguridad - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

PERÚ, 18 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente peruano, José María Balcázar, anunció el reciente cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, atribuyendo la salida de Denisse Miralles a una recomendación del Congreso para dar un nuevo enfoque a la lucha contra la inseguridad en el país. En reemplazo de Miralles, fue designado Luis Arroyo, quien hasta entonces fungía como ministro de Defensa. Este cambio se produce justo antes de que el nuevo equipo gubernamental se enfrentara al voto de confianza por parte del parlamento.

Balcázar detalló en una entrevista para RPP que la decisión se tomó para enfrentar con decisión la problemática de inseguridad que aflige a la nación, negando que la renuncia de Miralles fuera resultado de presiones políticas o por temores de no obtener el apoyo en el Congreso.

El mandatario hizo énfasis en su autonomía a la hora de tomar decisiones, aún cuando se presente una recomendación significativa por parte de una entidad como el Congreso. Aseguró que no cuenta con evidencias de un intento por descalificar la labor de Miralles al frente del gabinete, resaltando la importancia de actuar dentro del marco constitucional.

La renuncia de Miralles se dio veinte días después de su nombramiento por parte de Balcázar, en un contexto de continua crisis política en Perú, con la vista puesta en las elecciones del 12 de abril que deberán seleccionar al noveno presidente en la última década. Su designación original ya había estado rodeada de controversia, especialmente tras el cambio de última hora que favoreció su elección por sobre Hernando de Soto, anunciado previamente para el cargo.

La situación política en Perú enfrenta un nuevo capítulo con estos cambios en el gabinete, justo cuando el gobierno busca fortalecer su posición y ganarse el respaldo del Congreso en temas críticos como la seguridad ciudadana.