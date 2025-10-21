El presidente de Perú declara el estado de emergencia en Lima y Callao y "pasa a la ofensiva" contra el crimen

"Ni fascistas ni violadores, fuera Álvarez, fuera Jerí", reza una pancarta en una multitudinaria manifestación en Lima contra el nuevo presidente de Perú, José Jeri, quien enfrentó cargos de violación hace un año, mientras era congresista - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha anunciado este martes la declaración del estado de emergencia en la capital del país, Lima, y en su área metropolitana, así como en la vecina ciudad de Callao, por un periodo de 30 días en el que su Gobierno, ha afirmado, "pasa a la ofensiva en la lucha contra el crimen".

"Se acabó: hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú", ha manifestado Jerí en un breve mensaje televisado en el que ha precisado que "el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas (hora local) y por 30 días en Lima Metropolitana y Callao".

Asimismo, ha destacado que el plan de su Ejecutivo "presenta un nuevo enfoque". "Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen", ha explicado, destacando que su plan le permitirá a su Gobierno "recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos". "Las guerras se ganan con acciones, no con palabras", ha concluido.

La declaración ha llegado cinco días después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, anunciase el plan de Lima, eso si, sin aludir a Callao. "La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial", manifestó entonces, aludiendo a un inminente "paquete completo de medidas concretas" que tampoco ha anunciado aún Jerí.

El mismo día, el Congreso de Perú rechazaba someter a votación una moción de censura contra el mandatario apenas seis días después de su nombramiento y con motivo de la represión policial en la víspera que dejó un varón de 32 años muerto y 120 heridos.