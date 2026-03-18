El presidente de Perú señala que el Congreso "recomendó" la salida de Miralles para luchar contra la inseguridad

El presidente de Perú, José María Balcázar, y la ex primera ministra Denisse Miralles. - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha afirmado este miércoles que el Congreso "recomendó" el cese de Denisse Miralles como jefa de gabinete en un intento de dar "un mayor impulso" a la lucha contra la inseguridad ciudadana, si bien ha matizado que el relevo no vino motivado por presiones, en vísperas de que el equipo de Gobierno se sometiera al voto de confianza parlamentario.

Balcázar ha explicado que para "atacar fuertemente" al problema de la inseguridad que padece el país, el Congreso "recomendó" reemplazar a Miralles --sustituida por quien era el ministro de Defensa, Luis Arroyo-- para afrontar "decididamente" este asunto, según ha contado en una entrevista para RPP.

La inseguridad ciudadana, ha subrayado, "ha sido el único motivo para designar al nuevo presidente del Consejo de Ministros", rechazando así que se produjera la destitución de Miralles ante el temor de que este miércoles no lograra finalmente el voto de confianza del Congreso.

Balcázar ha asegurado que "no tiene ninguna evidencia" de que los congresistas hubieran tenido "el propósito de descalificar" a Miralles y al gabinete. "De lo que se trata aquí es de tomar decisiones dentro del marco constitucional", ha dicho, sin querer entrar a valorar el trabajo de quien es ya ex primera ministra.

"A mí me puede recomendar 50.000 personas determinada decisión, pero yo tengo la libertad de tomar decisiones personales", ha remarcado el presidente de Perú.

Miralles presentó el martes su renuncia, a petición del presidente, veinte días después de ser la elegida por Balcázar para liderar el gabinete que debía intentar estabilizar la perpetua crisis política en Perú antes de la celebración de las elecciones del 12 de abril, de las que saldría el noveno presidente en diez años.

La dimisión se produjo un día antes de que su gabinete fuera presentado ante un Congreso, en el que algunas de sus bancadas ya fueron advirtiendo días atrás que no concederían su voto de confianza al nuevo gobierno. El elegido para reemplazarla ha sido Luis Arroyo, quien era su ministro de Defensa.

La designación de Miralles también estuvo marcada por la controversia, después de que en un cambio de última hora Balcázar se decantara por ella en lugar de Hernando de Soto, quien había sido anunciado dos días antes para ocupar el cargo.