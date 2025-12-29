Presidente: uno de los pilares del desarrollo del país tiene que ser la industrialización

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión con la presidenta del IRTP y altos mandos militares en Palacio de Gobierno, el jueves 11 de diciembre de 2025. - Andina/Presidencia

Lima 29 Dic. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí Oré, sostuvo hoy que uno de los pilares del desarrollo del país en los próximos años tiene que ser ingresar a una verdadera etapa de industrialización.

“Solamente hemos preferido ser un país que vende materia prima, que no le da el valor agregado. Hay esfuerzos sí, pero no solamente es una política de industrialización, también es un marco normativo que lleve a la industrialización”, refirió.

