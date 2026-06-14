Presidente posterga salida a Roma para coordinar acciones orientadas a la paz social

Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, anunció hoy la postergación de su salida a Roma, autorizado por el Congreso de la República, a fin de permanecer en Lima y coordinar acciones orientadas a mantener la paz social, el orden público y la estabilidad del país.

“He postergado el viaje para el día miércoles, para llegar justamente a la hora exacta a entrevistarme con el Sumo Pontífice y luego retornar inmediatamente a Lima. Los acontecimientos han motivado esta reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”,afirmó.

Señaló que su permanencia en la capital responde a la responsabilidad constitucional que ejerce al frente del Poder Ejecutivo, en un contexto que requiere especial atención a la situación nacional tras el proceso electoral.

“Mi responsabilidad a cargo del Ejecutivo ha obligado a que me quede dos días más”,sostuvo el presidente Balcázar.

Indicó que durante estos días sostendrá reuniones con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas, con el propósito de evaluar la situación del país y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó.

No obstante, el mandatario subrayó que mantiene previsto viajar a Roma el miércoles próximo para sostener una audiencia con el papa León XIV, el 18 de junio, y retornar inmediatamente al país.

“Estamos consultando con las líneas aéreas para que la conexión se produzca con unas horas razonables de aproximación. Yo pienso que eso se va a solucionar con las vías aéreas correspondientes”,indicó.

Respecto al desarrollo de la segunda vuelta electoral, el presidente Balcázar sostuvo que, de acuerdo con la información pública conocida hasta el momento, el proceso se habría desarrollado con normalidad en el interior del país.

“Por lo que se escucha hasta el momento, se habría producido con toda normalidad al interior del país. Lo que se cuestiona son algunos casos concretos de actas impugnadas; eso se verá a través del procedimiento establecido en el Jurado Nacional de Elecciones”, señaló.

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