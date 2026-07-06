Perú.- Presidente reafirma su compromiso con la dignificación del docente en el Día del Maestro

Andina/Cortesía

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

En el Día del Maestro, el presidente de la república, José María Balcázar, reafirmó su compromiso con la educación de calidad para todos y con la dignificación de la carrera docente.

“Sabemos que valorar a nuestros maestros significa brindarles oportunidades de desarrollo profesional, mejores condiciones para ejercer su labor y el reconocimiento que justamente merecen” indicó el mandatario en un mensaje enviado a los maestros.

Recordó que el país rinde hoy homenaje a quienes, con su vocación y entrega, construyen el futuro del país,desde las aulas.

"Hoy celebramos a quienes han hecho de la enseñanza una misión de vida y que, con paciencia, sabiduría y amor, siembran esperanza en el corazón de millones de peruanos y peruanas”, señala el mensaje.

Precisa además que ser maestro no es una tarea sencilla, significa levantarse cada día con la convicción de que la educación puede cambiar vidas, enseñar en las grandes ciudades y llegar hasta las comunidades más alejadas.

“En cada escuela hay un maestro que enciende la curiosidad de un niño que devuelve la confianza a un adolescente, que descubre talentos, que acompaña sueños y que demuestra con su ejemplo que el conocimiento es una herramienta de libertad y progreso”, refiere el mandatario.

Finalmente, en nombre del Gobierno y de todos los peruanos envió el más profundo reconocimiento y gratitud a todos los maestros en el país.

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