Presidente reafirma su compromiso con lucha contra la anemia y la inseguridad alimentaria

Andina/Prensa Presidencia

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, se reunió con Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo que otorga valiosa cooperación técnica para la erradicación del hambre y la malnutrición.

Durante el encuentro, se destacaron los avances en la ejecución del Marco de Programación País 2023-2026 y se manifestó la plena disposición de ambas partes para diseñar y trabajar conjuntamente en el nuevo marco programático para el período 2027-2030.

El mandatario peruano resaltó los esfuerzos nacionales para combatir la anemia y la inseguridad alimentaria, reconociendo a la agricultura familiar como el pilar de los sistemas agroalimentarios.

En ese contexto, resaltó con énfasis que, por iniciativa del Perú, la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de mayo como el Día Internacional de la Papa, en reconocimiento a su valor nutricional y su aporte histórico a la seguridad alimentaria mundial.

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Asimismo, expresó su reconocimiento al director general de la FAO por las reformas impulsadas desde 2019, las cuales han fortalecido la eficiencia de la organización y promovido sistemas agrícolas más sostenibles. Se conversó sobre la importancia de la construcción de represas, en particular en el norte del país, para potenciar la capacidad agrícola del Perú.

Finalmente, el presidente Balcázar resaltó el impacto positivo de las iniciativas globales “Mano de la Mano” y “Un País, Un Producto Prioritario”, las cuales contribuyen al fortalecimiento de la agricultura familiar, la promoción de la papa nativa y el intercambio de experiencias mediante la cooperación Sur-Sur.

Esta comitiva presidencial estuvo compuesta por el Canciller, Carlos Pareja, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y la Ministra de Educación, María Esther Cuadros.

En dicho encuentro, se destacó que

el Perú posiciona a la agricultura familiar como el pilar de los sistemas agroalimentarios.

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