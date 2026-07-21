Presidente recibe credenciales de embajadores de Palestina, Suiza, Honduras e Israel

Andina/Prensa Presidencia

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, recibió hoy las cartas credenciales de los embajadores del Estado de Palestina, la Confederación Suiza, la República de Honduras y del Estado de Israel.

Con dicho acto, realizado enPalacio de Gobierno, se da inicio formal a sus funciones diplomáticas como embajadores en el Perú.

Además,se fortalece la relación bilateral con dichos países, basada en la amistad, el respeto mutuo y la cooperación.

En primer término, acudió laembajadora del Estado de Palestina, Deema H.M. Asfour; seguido por el

embajador de la Confederación Suiza, Eric Mayoraz.

Asimismo, se hizo presente laembajadora de la República de Honduras, Vania Maribel García Morales, y el

embajador del Estado de Israel, Gali Dagan.

La ceremonia contó con la participación delministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

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