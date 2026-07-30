Presidente del Senado: Congreso debe demostrar unidad en lucha contra la criminalidad

Perú.- Presidente del Senado: el Congreso debe demostrar unidad en la lucha contra criminalidad - Andina/Difusión

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El Congreso debe demostrar unidad frente a los problemas que aquejan al país como es la criminalidad y los fenómenos naturales que podrían suceder en el país, afirmó hoy el presidente del Senado, Miguel Torres.

Abordado por la prensa, a su llegada al Palacio Legislativo,Miguel Torresfue consultado sobre

la solicitud de delegación de facultades que hará el Poder Ejecutivo.

Sostuvo que se esperará con tranquilidad que el Consejo de Ministrostermine de elaborar la solicitud de facultades para poder evaluarla en el Congreso como corresponde.

“Esperamos que acá en el Congreso podamos demostrar unidad en un momento en el cual el Perú atraviesa dificultades frente a la criminalidad y frente a lo que será el Fenómeno de El Niño”, sostuvo.

Precisamente, en su mensaje a la nación del 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori anunció que solicitará al Congreso facultades delegadaspara enfrentar al Fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana.

En su discurso, la mandataria señaló que su gestión concentrará sus primeras acciones en atender dos frentes de emergencia nacional, siendo estas la mitigación de los efectos del FEN y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, prioridades que marcarán el inicio de su gobierno.

Más temprano, Miguel Torres participó en la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, organizada por el Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep), en el marco de las actividades conmemorativas por el 205 aniversario de la Independencia del Perú.

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