Presidente del Senado recibió visitas protocolares de representantes de Japón y Canadá

Andina/Presidente Del Senado, Miguel Torres,

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Senado, Miguel Torres Morales, recibió hoy la visita protocolar del embajador extraordinario y plenipotenciario en Misión Especial de Japón, Horii Iwao, y del secretario parlamentario de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Robert Oliphant.

Horii Iwao, quien además es ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, llegó al Perú para participar en la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi.

Durante el encuentro,Torres Morales destacó el interés del Congreso peruano en fortalecer las relaciones bilaterales con el Japón,fundamentales para enfrentar los principales desafíos del país, como el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

Asimismo, recordó el respaldo brindado por Japón al Perú durante la década de 1990 y agradeció la disposición del gobierno japonés para colaborar con el país, apoyo que es recibido con apertura, dado que el Perú atraviesa un momento decisivo.

Por su parte,Horii Iwao transmitió las felicitaciones del Gobierno del Japón por su elección como presidente del Senado, y subrayó que Perú y Japón son socios estratégicos con más de 150 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y la cooperación.

En la reunión también participó el diputado Arturo Alegría García (FP),quien resaltó la importante presencia de la comunidad nikkei en el Perú y en el Congreso bicameral.

Saludo de Canadá

El presidente del Senado, asimismo,recibió la visita del secretario parlamentario de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Robert Oliphant,quien reafirmó la voluntad de su Gobierno de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales con el Perú.

El alto funcionario canadiense transmitió el saludo del primer ministro de su país y destacó que la relación entre ambas naciones debe seguir consolidándose sobre pilares como la economía, la seguridad en las Américas, el comercio, la defensa y las inversiones.

“Si al Perú le va bien, a Canadá también le va bien”, enfatizó Robert Oliphant al destacar la importancia de mantener y ampliar la cadena de inversiones, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

En tanto, el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, aseguró que el Senado trabajará para preservar la estabilidad política y económica, promover un clima favorable para las inversiones y garantizar la continuidad del desarrollo económico del país.

Señaló además que, aunque el Perú y Canadá cuentan con sistemas parlamentarios diferentes, ambos comparten el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En la cita, también participó el embajador de Canadá en nuestro país, Jean-Dominique Ieraci.