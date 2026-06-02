Presidente del TC: optimizaremos nuestros servicios en favor de justiciable

Andina/Héctor Vinces

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, indicó que optimizará los esfuerzos de este organismo constitucional en favor de los justiciables.

Indicó queasume el cargo de presidente del TC en su condición del vicepresidente, tras la renuncia de Luz Pacheco, y aseguró que uno de sus propósitos será mejorar la comunicación.

“En este momento estamos en una situación de reflexión para abocarnos a los nuevos retos que tiene el TC para el presente año”, sostuvo en declaraciones a RPP.

Domínguez manifestó que las normas del TC señalan que este es un organismo colegiado y su Pleno es el órgano supremo de gobierno y el que toma las decisiones.

“Como colegiado debe haber comunicación fluida entre los siete miembros del TC y debe extenderse a los funcionarios y trabajadores”, asevero.

En ese marco, explicó queel Pleno puede designar o remover a altos funcionarios, a propuesta del presidente del TC.

Dijo además queeste organismo constitucional tiene 81047 expedientes pendientespor resolver.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });