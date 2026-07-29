Primer Consejo de Ministros acuerda medidas para fortalecer seguridad ciudadana y economía

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

En la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros dirigida por la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, junto al premier Luis Galarreta, se evaluaron una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado en beneficio del país.

Como primer puntose revisó el decreto supremo que solicita facultades legislativas al Congreso de la Repúblicapara dotar al Gobierno de herramientas legales inmediatasa fin de enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población.

Esta medida será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial.

Asimismo,se abordó sobre la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con el fin de realizar reformas operativas y penitenciarias destinadas a recuperar el control y la autoridad en los penales del país.

Con esta primera acción,el Ejecutivo marca el inicio de una gestión enfocada en resultados, trabajando de manera articulada para garantizar el orden y el desarrollo de todos los peruanos.

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