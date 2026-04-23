Perú.- El primer ministro de Perú respalda la compra de los F-16 tras una propuesta de moción de censura contra Balcázar

Archivo - El presidente de Perú, José María Balcázar. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, ha respaldo el contrato de adquisición de aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea, después de que el presidente, José María Balcázar, decidiera paralizar la compra, lo que motivó la renuncia de los ministros de Defensa y Exteriores y la enésima crisis política, con la primera propuesta de moción de censura ya sobre la mesa.

"El proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16 (...) obedecen a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas", ha señalado Arroyo en un comunicado.

Arroyo ha incidido en que le compete al Gobierno "cumplir y hacer cumplir los acuerdos" y ha remarcado que de no cumplir con lo acordado, el país se enfrenta no solo a "penalidades onerosas", sino también al menoscabo de su propia imagen.

Asimismo, el primer ministro peruano ha señalado que esta compra es "importante" ya que viene a fortalecer y renovar la flota aérea de las Fuerzas Armadas. "Esta decisión es de naturaleza estratégica", ha dicho.

La compra de una veintena de aeronaves F-16 al proveedor estadounidense Lockheed Martin ha generado una nueva crisis política en Perú, en un momento además en el que las instituciones han vuelto a quedar en entredicho ante la opinión pública por la incertidumbre de los resultados de la primera vuelta de las elecciones.

La polémica saltó cuando el presidente Balcázar afirmó que la compra no se efectuaría, dejando la decisión de la misma en manos del nuevo gobierno que surgiría tras la segunda vuelta del 7 de junio. Aquello motivó las renuncias de los ministros de Defensa, Carlos Díaz, y de Exteriores, Hugo de Zela Martínes.

Sin embargo, tal y como ha confirmado en las últimas horas el Ministerio de Economía, ya se ha efectuado el primer pago de 462 millones de dólares (unos 395 millones de euros) por esta veintena de aviones de combate, que habrían de llegar a Perú entre 2029 y 2030, según dijo el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

CRISIS INTERNA Y PRIMERA PROPUESTA DE CENSURA

Este desacuerdo ha provocado nuevas asperezas internas dentro de un gabinete, que ya ha tenido dos primeros ministro en apenas dos meses y cuya formación ya estuvo mercada por la decisión a última hora de Balcázar de poner al frente del mismo a Denisse Miralles, después de haber anunciado antes a Hernando de Soto.

La oposición no ha dejado pasar lo ocurrido y desde la bancada de Acción Popular ya se ha propuesto presentar una moción de censura contra el presidente peruano. "Se ha puesto gravemente en riesgo la seguridad nacional", ha valorado su impulsor, el también tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López.

"Claramente acá él no está tomando las decisiones, menos las correctas (...) El presidente Balcázar tiene que explicar muchas cosas al país; tiene que decir quiénes lo están asesorando y qué tipo de decisiones están tomando, porque estas posiciones erráticas generan más incertidumbre", ha dicho López.

López ha confirmado que ya se han comenzado a recabar las 33 firmas necesarias para debatir la moción de censura. "Ya hay varios que han firmado", ha afirmado.

No obstante, no todos desde la oposición se han mostrado a favor de ello. La ganadora de la primera vuelta de las elecciones, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cree que "una moción de censura alimentaría más la inestabilidad" y que es momento de "poner paños fríos" en todo este asunto.

Aunque sí ha dejado entrever que la postura de Balcázar vendría motivada por presiones de su entorno. "Debería reflexionar sobre lo que significan estos compromisos y la importancia de sus declaraciones", ha regañado.