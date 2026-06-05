Perú.- Promulgan decreto para evaluar conmutación de pena a sentenciados por omisión de alimentos

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Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo, por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), promulgó el decreto supremo que establece, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y proponga la recomendación de concesión de la conmutación de la pena a internos sentenciados por el delito de omisión de prestación de alimentos.

La medida, quetendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, será aplicable ainternos que se encuentren ubicados en el régimen cerrado ordinariodel sistema penitenciario,no registren más de una condena efectivani procesos penales pendientes.

Asimismo, quehayan efectuado el pago mínimo del 70 % de su deuda alimenticiaestipulada en la sentencia condenatoria.

Esta disposiciónimpedirá que los condenados por omisión de prestación de alimentos salgan de prisión sin haber cumplido con el pago debido, lo que asegurará que el alimentista cuente con acceso a alimentación, vivienda, vestimenta, educación, atención médica y psicológica, recreación y demás necesidades.

Además, esta norma contribuirá con las medidas orientados a atender la situación penitenciaria actual y las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad.

El decreto supremo cuenta con la firma delpresidente de la república, José María Balcázar; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos,Luis Jiménez.

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