Andina/Pronabi Recauda Más De S/ 960 Mil En

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), recaudó 961,456 soles durante la segunda subasta nacional de vehículos realizada este año, como resultado de la venta de bienes decomisados o declarados a favor del Estado mediante resolución judicial firme.

La Subasta Nacional de Vehículos 003-2026 se llevó a cabo bajo la modalidad a viva voz,en el auditorio del Ministerio de Justicia, donde fueron adjudicados 19 vehículos, entre ellos camionetaspick-up, un tráiler, automóviles y motocicletas.

El proceso contó con la participación del notario de Lima, Rolando Félix Contreras Vargas, quien dio fe de la legalidad y transparencia de la subasta. Asimismo, participaron el vocero del Pronabi, Miguel Coronel Romero, y los integrantes del comité Erick Sánchez Arévalo y Roger Gutiérrez Larico, encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los postores.

Los vehículos ofertados fueron decomisados o declarados en extinción de dominio por delitos cometidos en agravio del Estado peruano. La subasta se desarrolló bajo criterios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades para todos los participantes.

"De esta manera, los bienes incautados al delito se convierten en recursos económicos que retornan al Estado para financiar acciones en beneficio de la ciudadanía", señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.