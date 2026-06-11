Prorrogan estado de emergencia en distritos de Cajamarca para enfrentar criminalidad

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia por 60 días calendario, a partir del 12 de junio de 2026, en nueve distritos de la región Cajamarca para fortalecer la lucha contra criminalidad y a otras situaciones de violencia.

Según lo establecido por el Decreto Supremo N° 052-2026-PCM, la medida comprende a los distritos de Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Chugur, Bambamarca, San Ignacio y San José de Lourdes.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

A fin de optimizar las acciones, las zonas de intervención se determinarán estratégicamente sobre la base de criterios de inteligencia, indicadores estadísticos y mapas del delito.

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Asimismo, continuarán suspendidos o restringidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Para la realización de actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo, se deberá solicitar previamente el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.

El decreto supremo fue publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado.

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