Andina/Héctor Vinces

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla y declaró esta misma medida de excepción para la provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Así quedó oficializado medianteDecreto Supremo N° 080-2026-PCMpublicado en edición extraordinaria del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece que en la provincia de Zarumilla se prorroga el estado de emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 28 de mayo de 2026.

De igual manera, se declara por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 28 de mayo de 2026, el estado de emergencia en la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes.

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La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en ambas provincias, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la vigencia de los estados de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y su Reglamento, y demás normativa vigente.

Se declara en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tumbes, a los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes, así como a los Comandos y los Comités constituidos en el presente Decreto Supremo.

Asimismo, se conforman dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del presente decreto supremo el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable, en las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes.

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