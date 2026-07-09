Proyecto de créditos suplementarios pasa a cuarto intermedio en Comisión Permanente

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Alejandro Soto, informó que el dictamen para el otorgamiento de créditos suplementarios para la atención de diversas prioridades pasa a cuarto intermedio hasta, por lo menos, las 21:00 horas de hoy.

Así lo señaló durante la sesión de laComisión Permanenteque se desarrolla desde la mañana de este jueves en el Palacio Legislativo, encabezada por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López.

Soto Reyes señaló que estecuarto intermedio permitirá que se incluyan diferentes obras y proyectoscon código único de inversión (CUI) solicitados por los congresistas durante el curso de la sesión.

Explicó que se requiere que los citados proyectos sean puestos en conocimiento delMinisterio de Economía y Finanzas (MEF), para que el sector incluya aquellos que se vea por conveniente.

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"Además, debo informar a la representación nacional que no se trata de la Ley del Presupuesto General de la República, se trata de un crédito suplementario. En consecuencia, muchos proyectos de inversión indudablemente no va a ser posible atenderlos. Tenemos que sincerar las cosas y, en esa tarea no estoy yo, está el MEF a través de sus técnicos", señaló el legislador.

"Nosotros como Parlamento vamos a estar presentes ahí para validar que todo o la mayor parte de proyectos de inversión que se han oralizado se puedan dar, pero sin duda todo no va a poder ser atendido, es por esa razón que solicito un cuarto intermedio hasta las 9 de la noche de hoy",agregó

Alejandro Soto.

El dictamen de la Comisión de Presupuestocontempla el otorgamiento decréditos suplementarios hasta por la suma de S/ 9 596 millones. Además, para la atención de los efectos delFenómeno El Niñose están considerando S/ 300 millones en la propuesta, la cual deberá ser debatida en la

Comisión Permanente.