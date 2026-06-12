Publicaciones oficiales del Congreso serán digitales: conoce tus nuevos canales

Archivo - Perú.- Congreso: comisión especial revisa avances de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar la Ley 31577, Ley que regula la numeración y publicación de las leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso, a fin de disponer que los avisos de curso legal emitidos por el Parlamento se publiquen en el Diario Oficial El Peruano Electrónico.

Durante la sustentación del dictamen, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Aragón Carreño (Acción Popular), explicó que la iniciativa busca incorporar una disposición complementaria final a la Ley 31577 para que los avisos de curso legal emitidos por el Congreso y sus órganos parlamentarios se publiquen en la plataforma electrónica de El Peruano, reemplazando la versión impresa actualmente utilizada.

Precisó quela medida se limita exclusivamente a los avisos de curso legal emitidos por el Poder Legislativo,como las convocatorias a concursos públicos para la elección de altos funcionarios del Estado, entre ellos magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.

Asimismo, remarcó que la propuesta no afecta el principio de publicidad de los actos parlamentarios, sino que adecúa su difusión a la realidad tecnológica y al proceso de transformación digital de la administración pública.

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Aragón destacó que la iniciativa permitirá una significativa reducción del gasto público. Según el tarifario vigente de Editora Perú, la publicación de una página en la versión impresa del Diario Oficial puede costar aproximadamente S/ 7,065, mientras que en la versión electrónica el costo bordea los S/ 44 por página, lo que representa una reducción cercana al 99%.

Del mismo modo, señaló que la propuesta fortalece el acceso ciudadano a la información pública, ya que la versión electrónica de El Peruano es de acceso gratuito e inmediato, a diferencia de la edición impresa, cuya adquisición tiene un costo para los usuarios. Añadió que más del 92 % de los hogares peruanos cuenta con acceso a internet, de acuerdo con cifras de Osiptel, lo que respalda la viabilidad de la medida.

Por su parte, el congresista Elías Ávalos, autor de una de las iniciativas en las cuales está recaída el dictamen, respaldó la propuesta y destacó que permitirá modernizar los mecanismos de publicación oficial del Congreso, reducir costos y facilitar el acceso gratuito de los ciudadanos a la información pública. Además, enfatizó que las publicaciones realizadas en la versión electrónica de El Peruano poseen el mismo valor y efecto legal que aquellas efectuadas en la edición impresa.

Finalmente, Aragón Carreño, concluyó que la propuesta es constitucionalmente válida, administrativamente viable y económicamente eficiente, al fortalecer la transparencia institucional, ampliar el acceso a la información pública y promover el uso responsable de los recursos del Estado.

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