Publican acuerdo entre Perú y Suiza para desarrollar proyecto Agua en Emergencias, fase 1

Andina

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el Acuerdo entre la Confederación Suiza y la República del Perú relativo al Proyecto “Agua en Emergencias, fase 1”, suscrito en Lima, el 14 de agosto de 2025.

El texto se publicó en el boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruano, así como su https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527243-1" target="_blank" class="ApplyClass">entrada en vigor, establecida para el próximo

10 de julio.

Se indica que el objetivo general del proyecto esfortalecer las capacidades de preparación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para responder de manera efectiva en caso de un sismo de gran magnitudy contribuir a garantizar el acceso al servicio de agua en dicho escenario.

Para fines del acuerdo, Suiza está representada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), actuando por intermedio de la

Embajada de Suiza en el Perú.

En tanto, elMinisterio de Relaciones Exterioresrepresenta al Perú y actúa en calidad de ente rector de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú.

Por su parte, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)interviene en su condición de organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que Sedapal intervendrá como contraparte técnica peruana para la ejecución del proyecto.

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Se indica que elacuerdoentra en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de recepción de la notificación escrita en la que el Perú manifieste a Suiza, por la vía diplomática, que se han cumplido los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para tal efecto.

En tanto, su vigencia finalizará cuando las partes hayan cumplido todas sus obligaciones.