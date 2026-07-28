¿Quién es Ernesto Álvarez?, flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos

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Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Ernesto Álvarez Miranda en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Conoce más sobre el perfil del integrante del Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta.

Ernesto Álvarez Mirandanació en Lima el 21 de mayo de 1961. Esabogado y doctor en Derechopor la Universidad de San Martín de Porres (USMP), con especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra.

Además,Álvarezcuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos en la American University, así como en justicia constitucional por la Universidad de Pisa.

Actualmente se desempeña comoprofesor principalen la Facultad de Derecho de la USMP, donde ha ocupado cargos académicos como director de investigación jurídica y coordinador del doctorado.

Ha sido también profesor ordinario principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y en la Academia de la Magistratura.

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Experiencia política

El nuevo titular delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)fuemagistrado del Tribunal Constitucionalentre los años 2007 y 2014, y llegó a presidir dicha institución en 2012.

Asimismo,Ernesto Álvarezse desempeñó comopresidente del Consejo de Ministrosentre 2025 y 2026, durante el gobierno de José Jerí.

El jurista y político ha sido reconocido con la condecoración "Vicente Morales y Duárez" del Colegio de Abogados de Lima, en reconocimiento a su trayectoria profesional.