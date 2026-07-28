Rafael Belaunde: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa

Andina/Eddy Ramos

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

Rafael Belaunde Llosa juramentó hoy como nuevo ministro de Defensa del Gabinete Ministerial que preside Luis Galarreta. Conoce su perfil.

El ministro Belaunde es economistapor la Universidad de Lima y cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado, donde ha desempeñado cargos de alta dirección vinculados a la gestión estratégica, el desarrollo territorial y la ejecución de proyectos.

En el ámbito gubernamental,ejerció el cargo de ministro de Energía y Minas en el 2020y cumplió funciones en entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri),acumulando experiencia en gestión pública, dirección estratégica, ejecución de proyectos, desarrollo territorial y liderazgo institucional.

En el sector privado, ha ocupado posiciones de gerencia general en empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, la remediación ambiental, la consultoría territorial y las inversiones, acumulando experiencia en la conducción de organizaciones y el desarrollo de iniciativas de inversión.

En las elecciones 2026 fue candidato a la presidencia por el partido Libertad Popular.