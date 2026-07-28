Rafael Belaunde juró como nuevo ministro de Defensa

Andina

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori juramentó a Rafael Jorge Belaunde Llosa como nuevo ministro de Defensa del primer Gabinete Ministerial presidido por Luis Galarreta.

Su designación se produce a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, señala la resolución que precedio a su juramentación.

En la ceremonia, que se realiza en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, participa el presidente del Congreso de la República, el senador Miguel Ángel Torres, y demás autoridades.

Belaunde Llosa, economista de profesión, cuenta con experiencia en gestión pública y en el sector privado. Fue ministro de Energía y Minas en el año 2020.

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