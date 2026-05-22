Rafael Ruiz Hidalgo juró como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

En una ceremonia realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ruíz Hidalgo juró al cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La JNJ informó a través de su cuenta en la plataforma X, que al acto protocolar, presidido por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, asistió la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega.

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Igualmente asistieron los miembros de dicho colegiado, Víctor Chanduví Cornejo, Gino Augusto Tomás Ríos Patio y Germán Serkovic González.

Al acto de juramentación también acudió el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia.

Su misión es nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el RENIEC; contribuyendo al fortalecimiento de la administración de justicia y a la institucionalidad democrática.

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