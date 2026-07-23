Realizan ceremonia por el Día de la FAP y la inmolación de José Abelardo Quiñones

Andina

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

En la Base Aérea Las Palmas se desarrolla la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y el 85.º aniversario de la inmolación del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno,participan en este acto conmemorativo junto al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Mario Contreras León Carty, y autoridades civiles y militares, en homenaje al legado del héroe nacional y al compromiso permanente de la institución con el país.

También asisten el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, entre otras autoridades.

Durante la ceremonia, el jefe del Gabinete Ministerial rindió homenaje al legado de heroísmo, honor y sacrificio de nuestro héroe nacional, y reconoció el compromiso permanente de la Fuerza Aérea del Perú con la defensa de la soberanía, la protección del espacio aéreo y el servicio a todos los peruanos.

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El 23 de julio fue declarado feriado nacional mediante la Ley N.° 31822, norma que establece la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en homenaje al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos héroes nacionales.

Esta fecha se incorporó al calendario de feriados con el objetivo de reconocer la valentía y el legado del aviador peruano, cuyo acto de entrega en defensa del país es recordado cada año como un símbolo de patriotismo y servicio a la nación.

Quiñones Gonzales nació en Pimentel, Lambayeque, el 22 de abril de 1914. En 1935 ingresó como cadete a la Escuela de Aviación Jorge Chávez, donde destacó por su desempeño académico y deportivo.El 23 de julio de 1941, durante una misión de ataque sobre la zona de Quebrada Seca, en el río Zarumilla, su avión NA-50 fue alcanzado por fuego enemigo.(FIN) RMCH

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