Perú.- Reaparece un mes después de su destitución la expresidenta de Perú Dina Boluarte en una audiencia judicial

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Perú Dina Boluarte ha comparecido este lunes ante un tribunal del país andino para en el marco de una investigación sobre presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2021, en la que ha sido su primera reaparición pública desde que fuese destituida a principios de octubre.

La exmandataria peruana ha explicado durante una audiencia virtual que abrió una cuenta bancaria compartida con otro titular, si bien ha negado que participara en la captación ni en el ingreso de fondos. "Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad", ha asegurado, según recoge el diario peruano 'La República'.

Boluarte ha hecho estas declaraciones al figurar como investigada en un caso vinculado a su partido Perú Libre, señalado por la Fiscalía por presuntamente haber empleado fondos de origen desconocido para financiar la campaña electoral hace cuatro años.

El Ministerio Público sostiene que la exmandataria, como integrante del partido mientras además se desempeñaba como vicepresidenta con Pedro Castillo, participó en la apertura de la cuenta mancomunada empleada para recibir ese dinero ilícito, en una presunta red de blanqueo de capitales originada en el Gobierno regional de Junín durante el mandato de Vladimir Cerrón (2019), líder del partido y congresista.

Boluarte fue destituida a principios de octubre por el Congreso de Perú, en una decisión ampliamente apoyada y tomada con motivo de una "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país.