Registrado un seísmo de magnitud 6,1 en Ica, en el suroeste de Perú

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un seísmo de magnitud 6,1 grados en la escala de Ritcher se ha registrado este martes en la región peruana de Ica, en el suroeste del país, sin que se hayan registrado víctimas ni daños mayores, de acuerdo a las autoridades.

El terremoto ha tenido lugar alrededor de las 13.00 horas (hora local, 20.00 en España peninsular y Baleares) a unos 41 kilómetros de al sur de la localidad de Ica y a una profundidad de 81 kilómetros, según ha indicado el Instituto Geofísico de Perú (ICP).

El presidente del organismo, Hernando Talavera, ha explicado en declaraciones a la emisora peruana RPP que, debido a la profundidad del hipocentro, los temblores se han sentido desde la región de Arequipa, en el sur, hasta Lima, en el centro del país.

Talavera, que ha señalado que no se espera un tsunami en la costa a consecuencia del seísmo, ha recordado que Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por lo que fenómenos como éste pueden repetirse en cualquier momento. "La amenaza sísmica en Perú es real y permanente. No podemos evitar los seísmos, pero sí podemos preparanos. Contruir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas", ha señalado.