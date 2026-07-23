Reniec entregó a la ONPE primera lista de más de 248 mil datos actualizados de ciudadanos

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera relación de datos actualizados de ciudadanos, como parte del proceso de depuración y actualización permanente de la información electoral.

La primera entrega comprende tres archivos con información procesada hasta el 13 de julio de 2026. El primer archivo contiene la relación de 16 984 ciudadanos fallecidos luego del cierre del padrón electoral que fue el 7 de abril del 2026.

El segundo archivo incluye las fotografías de 17 126 ciudadanos que cumplieron 18 años y que renovaron su Documento Nacional de Identidad (DNI); y el tercer archivo registra a 214 688 ciudadanos que realizaron el cambio de domicilio hasta el 12 de julio de 2026.

Estas actualizaciones permitirán a la ONPE contar con información vigente para la organización del proceso electoral y la impresión de los documentos necesarios para la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

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El Reniec informó que, conforme al cronograma electoral, aún se realizarán dos entregas adicionales de información actualizada a la ONPE:la segunda el 21 de agosto y la tercera el 25 de septiembre, considerando que las elecciones se realizarán el domingo 4 de octubre.

El detalle de la data actualizada a nivel nacional y por región se encuentra disponible en la plataforma virtual https://web.jne.gob.pe/reporteinscripcionlistaserm2026/" target="_blank" class="ApplyClass">“Conoce el Padrón para las ERM 2026 en cifras”, al cual se puede acceder en la página web institucional del Reniec.

¿Por qué son importantes estas listas?

Estas relaciones permiten transparentar y actualizar la información vinculada al proceso electoral, ya que contienen las modificaciones registradas en el DNI y en los registros civiles después del cierre del padrón electoral.

De esta manera, la ONPE, los miembros de mesa y la ciudadanía pueden conocer oportunamente los cambios efectuados por los electores, como defunciones, variaciones de domicilio o renovación de fotografías, contribuyendo así a fortalecer la confianza, la correcta identificación de los votantes y la adecuada difusión de información durante la jornada electoral.

Cambios de domicilios recientes no modifican lugar de votación

Muchos ciudadanos creen que un cambio de domicilio reciente modificará automáticamente su local de votación. Por ello, es importante aclarar que los cambios posteriores al cierre del padrón no modifican el lugar de votación. Por ello, las actualizaciones reportadas por Reniec a la ONPE solo tienen carácter informativo y complementario.

Más de 26,3 millones de electores

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se encuentran habilitados 26 314 724 electores, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades regionales y municipales en todo el país. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú pueden participar en las elecciones municipales. En ese marco, el Reniec habilitó el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú entre el 7 de enero y el 28 de marzo de 2026, proceso que permitió la inscripción de 76 ciudadanos extranjeros habilitados para participar en los comicios municipales.

De esta manera, a los 26 314 648 ciudadanos peruanos incluidos en el padrón electoral para las elecciones regionales se suman 76 electores extranjeros, alcanzando un total de 26 314 724 electores habilitados para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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