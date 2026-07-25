Reniec: Gobierno autoriza transferencia para financiar actividades de las ERM 2026

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 30 790 000,00 a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En ese contexto, RENIEC emitió un comunicado para agradecer al MEF, así como al ministro Rodolfo Acuña y al viceministro de Hacienda, José Calderón, por la emisión del Decreto Supremo N.° 149-2026-EF, mediante el cual se autorizó la transferencia.

Asimismo, la institución indicó que si bien el monto no cubre la totalidad de los recursos requeridos para financiar las actividades vinculadas a las ERM 2026 -entre ellas, las campañas de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la adquisición de tarjetas de policarbonato para la emisión del DNI electrónico-, se optimizará los recursos disponibles y redoblará sus esfuerzos para asegurar la continuidad de los servicios de identificación, así como la producción y entrega oportuna de los documentos nacionales de identidad.

Además, RENIEC señaló que valora la apertura y disposición de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para atender los requerimientos institucionales que impactan directamente en millones de peruanos que necesitan contar con un documento de identidad para ejercer plenamente sus derechos.

Finalmente, indicó que la identificación de la población constituye un pilar fundamental para garantizar el acceso a derechos y servicios, implementar políticas públicas eficaces, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir al desarrollo y la inclusión de todos los peruanos.

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