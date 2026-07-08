Reniec: Se requiere asignación adicional para atención ciudadana en elecciones de octubre

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, informó que requiere una asignación adicional ascendente a S/ 52 millones para atender las actividades vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Velarde Koechlin indicó que se necesita una asignación adicional de S/ 49 905 733 para garantizar la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), la adquisición de tarjetas de policarbonato para la impresión del DNI electrónico y la contratación del personal necesario para atender la creciente demanda de documentación en todo el territorio nacional por las elecciones del próximo 4 de octubre.

En ese contexto, refirió que Reniec adoptará, en julio y agosto, medidas de contingencia que afectan a la ciudadanía como suspender la atención al público los días sábados y horarios ampliados en todas las oficinas del país, cancelar 200 campañas de documentación afectando a 30 mil peruanos en condición de vulnerabilidad y el cierre de 64 agencias.

"La situación más grave es que en setiembre el país podría carecer de tarjetas para imprimir el DNI, debido a la falta de disposición de este material.“Solo tenemos tarjetas para imprimir el DNIe hasta el 31 de agosto de este año”,anotó.

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Asimismo, dijo que de mantenerse esta situación, el Reniec se verá obligado a retirarse desde agosto de los 18 Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a nivel nacional y a cerrar 64 oficinas de atención por la imposibilidad de financiar al personal que presta servicios en dichos locales.

La institución recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas asumió el compromiso de incorporar el financiamiento de las ERM mediante un crédito suplementario para el Reniec; sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes, esta asignación aún no se ha concretado y no se ha obtenido respuesta técnica.

La jefa del Reniec también demandó la asignación de S/ 2 880 142 para desarrollar las actividades previas de cinco procesos de consulta popular con fines de demarcación territorial convocados por el Ejecutivo para abril del 2027, cuyo trabajo de campo comenzará el próximo 3 de agosto y comprende labores de empadronamiento y georreferenciación de ciudadanos.

Se debe indicar que hoy el viceministro de Hacienda, Armando Calderón, remarcó que está garantizada la realización Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en octubre próximo, al señalar que las asignaciones presupuestales dadas a los organismos electorales permiten continuar con este proceso.

Informó que el presupuesto asignado a los organismos electorales este 2026 es de S/2 271 millones y que, al día de ayer, se han ejecutado S/1 187 millones, por lo que hay un saldo de S/1 085 millones que podrían ser ejecutados para la realización de los comicios.

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