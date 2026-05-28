Reniec se reunió con 180 municipios para fortalecer y actualizar padrones electorales

Andina/Reniec Se Reunió Con 180 Municipios Para

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sostuvo reuniones de coordinación y asistencia técnica con 180 autoridades y funcionarios de las municipalidades provinciales y equipos técnicos a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la actualización de los padrones electorales a ser utilizados en las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, previstas para el próximo 1 de noviembre.

Durante las jornadas, especialistas del Reniec explicaron la nueva dinámica de elaboración de los padrones electorales, proceso que por primera vez está a cargo de la entidad registral conforme a la Ley N.° 28440. Anteriormente, cada municipalidad provincial elaboraba sus propios padrones; ahora se cuenta con un padrón único, técnico y sustentado en información oficial, lo que permite fortalecer la transparencia, evitar duplicidades y garantizar mayor seguridad jurídica en los comicios.

El Reniec informó queactualmente existen 3 241 744 ciudadanos habilitados para participar en las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, quienes se encuentran distribuidos en 3212 padrones electorales elaborados y remitidos a las municipalidades provinciales, uno por cada municipalidad de centro poblado participante. Las regiones con mayor número de electores son Cajamarca, La Libertad, Puno, Piura y Huánuco, que concentran gran parte del electorado de estos comicios.

Asimismo, detalló que la elaboración de los padrones se realizó con el uso de herramientas técnicas y fuentes oficiales como el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN), la base del RENAMU, los padrones electorales del 2022, procesos de empadronamiento territorial y mecanismos de georreferenciación del domicilio declarado por los ciudadanos ante el Reniec. Estas acciones permiten identificar con mayor precisión a los electores.

Las reuniones virtuales y presenciales se realizaron con representantes de las municipalidades provinciales de todas las regiones del país, a excepción del Callao que no cuenta con centro poblado: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali; incluido Lima.

Reuniones presenciales

A nivel presencial, especialistas del Reniec se trasladaron a diversas regiones del país para coordinar con representantes de municipalidades provinciales y de centros poblados de Ucayali (Coronel Portillo); Áncash (Aija, Huaraz, Huaylas, Recuay, Huari y Yungay); Cajamarca (Cajamarca, Chota y Hualgayoc); y Puno (Puno, El Collao, Chucuito, San Román, Huancané y Azángaro). En estos espacios también participaron representantes de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú (AMUCEP) y de la Defensoría del Pueblo.

Durante las reuniones se absolvieron consultas relacionadas con la incorporación de electores no considerados en los padrones, la validación de domicilios, los mecanismos de presentación de observaciones y los criterios técnicos utilizados para la elaboración de los registros electorales.

Asimismo, se brindó orientación sobre el uso de la Mesa de Partes Virtual, los plazos establecidos en el cronograma electoral y la importancia de remitir oportunamente información actualizada para garantizar padrones más precisos, transparentes y confiables de cara a las elecciones del próximo 1 de noviembre.

Este viernes 29 de mayo vence el plazo

En las reuniones se recordó que, de acuerdo con el cronograma electoral establecido por la ONPE, las municipalidades provinciales podrán presentar observaciones y solicitudes de actualización de padrones hasta el próximo 29 de mayo, tanto en las agencias del Reniec como a través de la Mesa de Partes Virtual.

Las principales observaciones recibidas están relacionadas con electores no considerados en los padrones emitidos; inconsistencias en la declaración de domicilios y registros de personas fallecidas cuyos certificados no fueron remitidos oportunamente al Reniec.

Todas las solicitudes serán evaluadas con criterios técnicos y legales hasta el 9 de junio, reafirmando el compromiso institucional de garantizar el derecho al voto y la correcta identificación de todos los ciudadanos de los centros poblados del país.

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