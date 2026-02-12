Perú.- Renovación Popular solicita al Congreso de Perú una moción de censura contra el presidente Jerí

Archivo - El presidente de Perú, Jose Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido peruano Renovación Popular ha presentado este jueves una solicitud al Congreso para convocar al pleno y abordar las mociones de censura contra el presidente del país, José Jerí, investigado por tráfico de influencias, tras obtener las 79 firmas necesarias para ello.

Así lo ha confirmado el grupo parlamentario en redes sociales, donde ha señalado además que "exigimos que Jerí (...) brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo".

El documento recoge los "presuntos actos de inconducta funcional realizados en las fechas del 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del año en curso", en referencia a los encuentros clandestinos de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, por el que está siendo investigado bajo acusaciones de tráfico de influencias.

Asimismo, la solicitud a la que ha tenido acceso la cadena RPP señala "el grave impacto y descrédito social que dicho proceder generan en el ejercicio de la institución de la Presidencia de la República", por lo que pide "convocar de manera muy urgente a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso".

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha confirmado en redes sociales la presentación de la solicitud de moción pero ha matizado que "solo" son válidas 29 de las firmas reunidas, elevando el total de ellas a 81. "Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno", ha señalado en X, adjuntando un documento con las firmas válidas.

Rospigliosi dispone de 15 días para convocar el pleno desde que recibe la solicitud, que podría celebrarse semanas antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.