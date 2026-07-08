Resaltan acuerdos iniciales de XVII CMDA para unir capacidades frente al crimen organizado

Andina/El Ministro De Defensa, Amadeo Flores

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, destacó que la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) permitió alcanzar importantes consensos iniciales entre los países participantes para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas comunes como el crimen organizado transnacional, las ciberamenazas y los desastres naturales.

Tras culminar la sesión plenaria de la conferencia, realizada en la ciudad del Cusco, el titular del sector informó que el encuentro reunió a 38 delegaciones del hemisferio, entre ellas 18 ministros y viceministros de Defensa, además de representantes de países participantes, observadores europeos y organismos internacionales.

“Tenemos que trabajar de manera conjunta, interactuando, intercambiando información, compartiendo inteligencia y data, haciendo ejercicios conjuntos y diversas acciones que nos permitan enfrentar de mejor manera estos fenómenos y alcanzar resultados en favor de nuestra población”, señaló el ministro Flores Carcagno.

Asimismo, explicó que uno de los principalesretos abordados durante la conferencia está relacionado con el fortalecimiento de las capacidades de inteligenciapara hacer frente a amenazas que trascienden fronteras. En ese sentido, resaltó que cada país viene aportando desde sus propias capacidades para mejorar los mecanismos de cooperación y respuesta conjunta.

“Inteligencia es un área muy compleja, no solamente se basa en brindar información, se basa en poder tener capital humano en los ámbitos donde se están desarrollando las amenazas, poder capturar esa información e inteligencia tecnológica, que es bastante costosa también”, afirmó el ministro de Defensa.

Por su parte,el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez Cruz,destacó que la convocatoria alcanzada en esta edición, quesupera a las anteriores versiones de la CMDA. “Hemos logrado la participación de buena cantidad de ministros de Defensa, viceministros y delegados, que está por encima de las ediciones anteriores”, indicó, resaltando el rol del Perú como país anfitrión.

En tanto,el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, César Antonio Vasallo Ojeda,señaló que el Perú viene cumpliendo los objetivos establecidos durante su presidencia pro tempore de la conferencia, destacando el trabajo desarrollado por los grupos técnicos que permitirán presentar recomendaciones y resoluciones al cierre del encuentro.

Tras estas actividades, las autoridades y participantes hicieron una pausa antes de retomar la jornada de trabajo con los grupos establecidos para abordar los temas planteados durante la sesión y emitir, posteriormente, sus conclusiones.

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