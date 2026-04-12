Residentes del Hogar Canevaro y personas con discapacidad votan con ayuda de la Defensoría

Personal de la Defensoría del Prueblo asiste a ciudadanos adultos mayores para que puedan sufragar. - Andina/ Difusión

Lima 12 Abr. (ANDINA) -

La Defensoría del Pueblo participó activamente en la jornada electoral del 12 de abril a nivel nacional, brindando apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, gestantes y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un voto inclusivo y sin barreras.

Uno de los hechos más destacados se registró conlos residentes del Hogar Canevaro, quienes emitieron su voto gracias al acompañamiento y orientación del personal defensorial, que facilitó su traslado, acceso preferente y asistencia durante todo el proceso electoral, permitiendo que ejerzan su derecho democrático sin importar su edad o condición de salud.

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Asimismo, en el Cercado de Lima, en el local de votación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se destacóla participación de un voluntario con discapacidadque se sumó a las labores de apoyo y orientación, constituyéndose en un ejemplo de inclusión y compromiso democrático.

En este importante centro de votación, comisionados y voluntarios brindaron asistencia a más de 29 mil ciudadanos, priorizando la atención a personas con discapacidad, garantizando atención prioritaria y accesible.

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Asimismo, la institución continúa el monitoreo electoral mediante la herramienta “ https://www.defensoria.gob.pe/clickelectoral2026/" target="_blank" class="ApplyClass">Click Electoral”, que permite reportar incidencias en tiempo real desde cualquier punto del país, contribuyendo a una respuesta oportuna ante posibles vulneraciones de derechos.

Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con unas elecciones democráticas, inclusivas y sin violencia, promoviendo la participación de todos los ciudadanos sin distinción.

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