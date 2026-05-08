Rey Felipe VI expresa interés en asistir a toma de mando en el Perú

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, conversó con el Rey Felipe VI durante la transmisión del mando presidencial en Costa Rica, donde el monarca expresó su interés por el proceso democrático peruano y su deseo de participar en la futura ceremonia de posesión del nuevo Gobierno en el Perú que se realizará el 28 de julio.

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Según informó la Cancillería a través de sus redes oficiales, el canciller aseguró al Rey de España que será“muy bienvenido en el Perú”, en una conversación desarrollada durante las actividades oficiales en la ciudad de San José.

Pareja forma parte de la delegación peruana que participa en los actos oficiales por latransmisión de mando presidencialen ese país centroamericano, programados entre el 7 y 8 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, el viaje del titular de Relaciones Exteriores tiene como finalidadfortalecer los vínculos políticoscon las nuevas autoridades costarricenses y sostener reuniones bilaterales con representantes de otros países de la región.

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