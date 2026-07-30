RIMPAC 2026: Perú concluye participación en el mayor ejercicio marítimo del mundo

Archivo - Perú.- Buque multipropósito Pisco de la Marina llegó a EE.UU. para participar en ejercicio naval - Andina/Difusión - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El Perú concluyó, junto a otros 29 países, su participación en el ejercicio multinacional Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, considerado el entrenamiento naval combinado más importante del mundo.

En ese marco, el contralmirante de la Armada de los EE. UU. Brent Devore (comandante de la Fuerza de Ataque Expedicionaria de RIMPAC 2026) y el comodoro de la Armada de Chile Andrés Howard (segundo comandante de la Fuerza de Tarea Combinada de RIMPAC 2026)ofrecieron una conferencia de prensa virtualsobre la clausura del ejercicio naval.

Los altos mandos militares de los EE. UU. y Chile dieron a conocer las principales lecciones aprendidas del trabajo junto a 30 naciones participantes, incluyendo a Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, y 30.000 efectivos.

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Resaltaron que todos los países participantes traen una experiencia que es bienvenida para contrarrestar amenazas comunes como son el narcotráfico, la pesca ilegal, entre otras.

Destacaron también que la edición de este año marca la primera vez que una armada latinoamericana, como la de Chile, está al mando de la Fuerza de Tarea Anfibia.

Asimismo, indicaron que el ejercicio anual refuerza el valor operativo del entrenamiento combinado a gran escala, el compromiso compartido con la estabilidad regional y el impulso que RIMPAC 2026 genera hacia la preparación multinacional futura.

En RIMPAC 2026, la Marina de Guerra del Perú incluyó el despliegue del buque multipropósito B.A.P. “Pisco” y el submarino B.A.P. “Chipana”.

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