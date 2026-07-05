Roberto Burneo: JNE está preparado para llevar adelante las ERM 2026

Andina/Vidal Tarqui

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que institución está concentrada y preparada para llevar adelante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), proceso que será complejo por la cantidad de candidatos que se presentarán en todas las regiones.

En entrevista con Punto Final, destacó que en este proceso del 4 de octubre será complejo en cada región pues

se cambiarán las autoridades regionales, distritales y provinciales.

“Estas elecciones son de las más grandes de la historia, la anterior (elección) era compleja y esta es más porque tenemos 10 mil listas de candidatos, es decir unos 100 mil candidatos. En elecciones generales tuvimos menos de 10 mil candidatos y acá tenemos alrededor de 80 organizaciones políticas a nivel nacional”, indicó.

Expresó su preocupación por el tema de la seguridad, pero recalcó que ya se articula para que no existan incidencias en regiones durante el próximo proceso electoral.

“Vamos a garantizar que esa voluntad popular se respete, pese a los desafíos de las elecciones regionales y municipales haremos todos los esfuerzos para que sea impecable y poder elegir a las próximas autoridades”, sostuvo.

De otro lado, saludó el trabajo de los observadores electorales nacionales e internacionales que estuvieron en el país viendo el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, tras lo cual dieron diversas recomendaciones con opiniones independientes.

Burneo también mencionó que el JNE en el último proceso electoral resolvió todas las incidencias, nulidades y pedidos presentados dentro del marco legal. En tal sentido, recalcó que como máximo electoral sus decisiones fueron transparentes y se dieron a conocer de manera oportuna.

“Somos cinco magistrados, es un pleno muy diferente y conformado por magistrados de alto nivel, los cinco tenemos mucha experiencia en muchos aspectos”,sostuvo el titular del JNE.

En tal sentido, agregó que están a la altura de cualquier reto y garantizarán siempre la voluntad popular en el Perú.

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