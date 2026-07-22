Roberto Chiabra dialoga sobre seguridad ciudadana con la presidente electa, Keiko Fujimori

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El excandidato presidencial y actual congresista de la República, Roberto Chiabra, se reunió esta mañana con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para dialogar sobre temas importantes que deben atenderse de manera urgente como es la seguridad ciudadana y las medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño.

Tras concluir dicho encuentro, Chiabra declaró a la prensa y expresó sus felicitaciones a la mandataria electa a nombre de su organización política.

“He venido como representante de mi partido Unidad y Paz a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos, hemos conversado sobre los temas más importantes que ella va a tener que afrontar al inicio de su gobierno que es la inseguridad y el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

Dijo que es necesario que el próximo Gobiernosea eficiente desde un iniciopara enfrentar adecuadamente estos problemas que aquejan a la ciudadanía.

Chiabra dijo que en esta reunión se dialogó también sobre las zonas de frontera, el control de los penales yuna mayor presencia de las fuerzas del orden para evitar las extorsiones,entre otros.

Dijo que la mandataria electa tiene muy presentes todos estos temas que son fundamentales de abordar desde el inicio de su Gobierno, el próximo 28 de julio.

Precisamente, la presidente electa recibe diariamentea alcaldes provinciales, líderes políticos, madres del programa Vaso de Leche, representantes de las organizaciones políticas, entre otros representantes de la sociedad.

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