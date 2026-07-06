Roberto Sánchez reconoce resultados proclamados por el JNE

Perú.- Roberto Sánchez reconoce resultados electorales proclamados por el JNE - Andina/Eddy Ramos

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reconoció los resultados proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Así lo señaló a través de un pronunciamiento, suscrito también por los excandidatos presidenciales de Obras,Ricardo Belmont; y Ahora Nación,Alfonso López Chau; así como por sus senadores y diputados electos.

"La democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad. Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral", señala el texto.

Sostienen que"la paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos"y que"la historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción".

En ese sentido, afirman que, desde ambas cámaras del Congreso,ejercerán un control político "firme, vigilante y responsable" para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia en nuestro país.

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"Seguiremos al lado de la ciudadanía, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de derecho y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción",agrega el pronunciamiento.

Finalmente, indicaron que, desde el Congreso bicameral, lacoalición parlamentariaque integran trabajará para restablecer la paz en el país mediante"una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica"y la libertad del exmandatario Pedro Castillo.