Desde Roma, presidente Bálcazar lidera reunión de trabajo con ministros de Estado

Andina/Prensa Presidencia

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcazar Zelada, participó de manera virtual en la sesión de agenda presidencial junto ministros de Estado.

En la sesión estuvieron presentes el jefe del Gabinete Ministerial,Luis Arroyo; y los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento;Wilder Sifuentes; Educación,María Cuadros; y Transportes y Comunicaciones,AldoPrieto.

Durante la reunión, se revisaron temas prioritarios de gestión, reafirmando la continuidad del trabajo del Ejecutivo en favor del país.

El pleno del Congreso autorizó el viaje del presidente Balcázar al Vaticano, del 15 al 19 de junio del 2026, con el objeto de realizar una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano y sostener una audiencia privada con el papa León XIV.El jefe del Estado se mantiene a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse.(FIN) RMCH/CVC

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