Rospigliosi aclara que José María Balcázar seguirá siendo presidente hasta el 28 de julio

Perú.- Congreso: Rospigliosi destaca incorporación de delito de lesa humanidad en Código Penal - Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió hoy al mandatario José María Balcázar entregar la banda presidencial al nuevo titular del Parlamento bicameral, y aclaró que no habrá vacío de poder pues continuará siendo jefe de Estado hasta el 28 de julio.

Este anuncio fue realizado a través de una publicación en sucuenta oficial en la plataforma X.

El próximo domingo 26 de julio serán elegidos los respectivos presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, como parte de la instalación del Congreso bicameral.Cabe señalar que el nuevo Parlamento Nacional iniciará funciones oficialmente el próximo 27 de julio, un día antes de Fiestas Patrias.Dicha convocatoria fue formulada en estricto cumplimiento de los literales e), f), g), h), i) y j) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República del Perú, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR.

(FIN) JCC/FHG