Rospigliosi: bicameralidad fortalecerá representación política y calidad de las leyes

Andina/El Presidente (E

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El retorno a la bicameralidad constituye un hecho histórico orientado a fortalecer la representación política y mejorar la calidad de la legislación en beneficio de los peruanos, señaló hoy el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, al inaugurar el programa Inducción para los senadores y diputados electos, periodo parlamentario 2026-2031.

Rospigliosi indicó que este programa fue diseñado para brindar herramientas y conocimientos necesarios para que los diputados y senadores electos ejerzan sus funciones desde el primer día de gestión, dado que asumirán “la alta responsabilidad de integrar el primer Congreso bicameral en más de tres décadas”.

Destacó queel retorno a las bicameralidad“no responde a una decisión circunstancial, sino alresultado de más de dos décadas de reflexión constitucional”, a fin de incorporar una segunda instancia de deliberación que permita revisar, contrastar y perfeccionar las decisiones legislativas.

Ambas cámaras, según explicó, cumplirán funciones diferenciadas y complementarias. En la Cámara de Diputados se iniciará el debate de los proyectos de ley, mientras que el Senado ejercerá la función revisora, fortaleciendo la calidad técnica de las normas mediante el diálogo institucional y el equilibrio entre ambas instancias.

“La fortaleza de la bicameralidad no reside en la supremacía de una cámara sobre la otra, sino en el diálogo institucional entre ambas”, enfatizó.

Legislar con criterio técnico

El presidente del Congreso también hizo un llamado a los parlamentarios electos alegislar con criterio técnico, sentido de Estadoy plena conciencia de que cada decisión tendrá un impacto directo en la vida de millones de peruanos.

Destacó, además, la importancia de fortalecer la estabilidad política del país para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

“Esperamos que el próximo periodo institucional sea un periodo de progreso y de estabilidad, porque ello será muy importante para los más de 34 millones de peruanos”, sostuvo.

Al concluir el acto inaugural, expresó su confianza en que los nuevos senadores y diputados estarán a la altura del momento histórico que atraviesa el país y contribuirán al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones de la república.

La jornada de inducción para los senadores y diputados electos continuará hasta el viernes 3 de julio.

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