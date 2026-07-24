Rospigliosi considera que bancada de gobierno deba presidir las dos cámaras del Congreso

Perú.- Rospigliosi considera que bancada de gobierno presida Cámara de Diputados y Senadores - Andina/Presidente Del Congreso, Fernando

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, consideró que la bancada de gobierno debería presidir la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso Bicameral, pues esto permitiría dar estabilidad y sustento a la administración de Gobierno que inicia funciones este 28 de julio.

En declaraciones a RPP, Rospigliosi dijo que así se hizo en anteriores Congresos Bicamerales, pero eso se decidirá con los votos este domingo 26 de julio.

“Hay una larguísima tradición en el Perú y es que el partido de gobierno preside las cámaras (de senadores y diputados) cuando había Congreso Bicameral. Ocurrió con Fernando Belaunde, Alan García, con Alberto Fujimori que no tenía mayoría en las cámaras (…) es una práctica común porque se requiere dar un sustento, un apoyo al Gobierno entrante, sobre todo al principio”, dijo.

Agregó que venimos de un periodo de inestabilidad ya que se registraron diversos cambios de presidentes de la República en los últimos años, pero con la bicameralidad se espera una mayor estabilidad en este periodo presidencial, el cual estará a cargo de Keiko Fujimori Higuchi.

Fernando Rospigliosi consideró que de esta manera el Gobierno, en una circunstancia difícil,

tendrá el respaldo necesario.

Precisamente, el domingo 26 de julio serán elegidos los respectivos presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, con miras a cumplir funciones en el presente Congreso Bicameral.

Cabe señalar que el nuevo Parlamento Nacional iniciará funciones oficialmente el próximo 27 de julio, un día antes de Fiestas Patrias.

De otro lado, consultado por el anuncio del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la ley 32735, ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el nuevo Código Procesal Penal para precisar el delito de función, indicó que puede presentar esta demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Está bien que el defensor presente su recurso, pero está claro, el artículo 173 de la Constitución establece que existe el tribunal militar policial para delitos de función, cosa que fue abolida de manera inconstitucional por una simple resolución de la Corte Suprema”,sostuvo.

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