Rospigliosi destaca la importancia de preservar memoria de la lucha contra el terrorismo

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, entregó un diploma de honor a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en reconocimiento a su participación en el programa “Terrorismo Nunca Más", su compromiso con el fortalecimiento profesional y la promoción de los valores democráticos al servicio de la Nación.

La distinción fue otorgada durante la ceremonia de clausura del programa impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, realizada en el Polideportivo de la

Escuela de Oficiales de la PNP, en Puente Piedra.

Rospigliosi resaltó el valor de esta iniciativa académica, al señalar que contribuye a fortalecer la memoria histórica y la formación democrática de los futuros oficiales, quienes tendrán la responsabilidad de proteger la seguridad de los peruanos, defender el orden constitucional y servir al país con honor y disciplina.

Además, destacó que las charlas buscan recordar ese período de insana violencia que vivió el país por los grupos terroristas, quienes finalmente fueron derrotados gracias a la acción de laPolicía Nacional, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, tras mantener en vilo al país por 20 años.

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Asimismo, el titular del Parlamentohizo referencia a la situación legal que afrontancentenares de efectivos policiales que actualmente están procesados por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, así como numerosos efectivos que combatieron alterrorismodurante las décadas de 1980 y 1990, quienes continúan afrontando procesos judiciales.

"Tenemos que cambiar este sistema judicial que protege delincuentes y terroristas y persigue a policías y militares. Espero que eso ocurra muy pronto", sostuvo

Rospigliosi.

Además, exhortó a los cadetes, quienes están próximos a egresar, aejercer la función policial con firmeza, decisión y vocación de serviciofrente a los desafíos que representa la lucha contra la delincuencia, destacando que el Congreso ha impulsado diversas normas orientadas a fortalecer la labor de la Policía.

En la actividad participaron oficiales superiores, cadetes, autoridades policiales y representantes del programa “Terrorismo Nunca Más", así como la suboficial superior PNP (r) Ana Cecilia Garzón, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y expositora del ciclo de conferencias.