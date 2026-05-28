Rospigliosi destaca valentía de licenciadas del Ejército que lucharon contra el terrorismo

Andina/Fernando Rospigliosi Destaca Valentía Y

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, rindió un merecido homenaje a las licenciadas del Ejército Peruano que prestaron servicio activo no acuartelado femenino durante los años 1993, 1994 y 1995 en la base contrasubversiva de Tingo María, en el Frente Huallaga.

En su intervención, resaltó que estas mujeres cumplieron una labor decisiva cuando el país enfrentaba al terrorismo que representaba una grave amenaza contra las instituciones democráticas. Además, sostuvo que el Perú mantiene una deuda moral con quienes defendieron la patria en circunstancias difíciles.

"Les tocó servir al país en tiempos en que el terrorismo pretendía sembrar el miedo, destruir nuestras instituciones y quebrar la convivencia democrática. Ustedes lo hicieron desde una zona especialmente golpeada por la violencia criminal, donde miles de peruanos vivieron bajo amenaza permanente”, anotó el titular del Congreso.

Asimismo, remarcó que las licenciadas dieron ejemplo de patriotismo, disciplina y valentía, pese a que muchas veces realizaron una misión silenciosa y alejada del reconocimiento público. En esa línea, afirmó que su aporte resultó fundamental para el esfuerzo nacional de pacificación.

El titular del Parlamento también resaltó que la historia de la pacificación del Perú no puede narrarse de manera completa sin reconocer la participación de las mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas. Por ello, señaló que este homenaje no solo honra sus servicios individuales, sino que también reivindica el papel de la mujer peruana en la defensa nacional y en la construcción de la paz.

“Gracias por haber servido con honor. Gracias por haber estado presentes cuando la patria más las necesitaba. Gracias por recordarnos que la defensa de la democracia también tuvo rostro de mujer”, enfatizó.

Por su parte, la sargento II del Ejército Peruano, Dra. Jéssica Espinoza Vargas, afirmó que la paz que hoy vive el país también se construyó con el sacrificio silencioso de muchas mujeres licenciadas del Ejército.

“Hoy no pedimos favores, pedimos memoria, pedimos reconocimiento, pedimos dignidad, pedimos justicia histórica”, señaló.

Al finalizar su intervención, Espinoza solicitó al presidente del Congreso impulsar un proyecto de ley que tome en cuenta a las veteranas que, hasta la fecha, no han sido consideradas en la Ley 23577.

Entrega de distinciones

Antes de concluir la ceremonia, las representantes de las licenciadas entregaron un reconocimiento a Fernando Rospigliosi por su respaldo y compromiso con las veteranas de la pacificación nacional. La distinción destacó su apoyo a la reivindicación histórica de las mujeres militares que contribuyeron con valentía y vocación de servicio a la pacificación del país.

Posteriormente, el titular del Parlamento entregó diplomas de reconocimiento a 40 licenciadas presentes, en mérito a su participación en la lucha contrasubversiva y en la recuperación de la paz en una de las zonas más golpeadas por la violencia terrorista en aquellos años.

La ceremonia se realizó en el marco de la semana de representación.

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